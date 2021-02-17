ريهانا تروّج لخط ملابسها الداخلية بإطلالة جريئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: روّجت النجمة العالمية ريهانا لخط الملابس الداخلية الخاص بعلامتها التجارية في عالم الموضة Savage X من Fenty، بصورة مميزة نشرتها عبر حسابها الرسمي في موقع “فايسبوك”.

وأطلّت الفنانة الباربادوسية بجرأة على الموقع الأزرق حيث لم تعتمد إلّا سروالاً قصيراً من قماش الساتان باللون البنفسجي، نسّقت معه اكسسوارات باللون عينه، من قلادة وأقراط الأذن والأساور وخاتم اليد.

وأخفت ريهانا منطقة الصدر بيدها، في الصورة التي حصدت أكثر من 9 ملايين إعجاب بعد يوم واحد على نشرها.

وقالت في تصريحات سابقة إنّ رؤيتها لعلامة Savage X التي أطلقتها في عام 2018: “تتمحور حول شعور النساء بالثقة بأنفسهن، وقدرتهن على التعبير عن أنفسهن”.

واعتبرت أنّ تصميم الملابس الداخلية لا يخضع لقوانين معينة، بل يتمتع باتجاهات مختلفة، كالراحة والإثارة بنسب متفاوتة.

وأعلنت أنّ هدفها من أزيائها جعل الناس يظهرون بحالة جيدة ويشعرون بالتحسن، قائلةً: “نريد أن نجعلك تشعر بأنك مثير وتستمتع خلال قيامك بذلك”.

يُذكر أنّ ريهانا كانت أكثر الفنانين مساهمة بالتبرع لجهود مكافحة فيروس كورونا، من خلال مؤسستها “كلارا ليونيل” التي قدّمت من خلالها 5 ملايين دولار اميركي.

وأسسّت المغنية الشابة (33 عاماً) “مؤسسة كلارا ليونيل” الخيرية في عام 2012 تكريماً لجديها كلارا وليونيل بريثويت. وهدفها دعم وتمويل “برامج رائدة وفعالة للتعليم والصحة والاستجابة لحالات لطوارئ حول العالم”.

ويُشار إلى أنّ ريهانا أطلقت علامة مستحضرات التجميل Fenty Beauty في عام 2017.