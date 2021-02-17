بالفيديو – أبلة فاهيتا تستعين بـ أسيل عمران في “دراما كوين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: روّجت شبكة Netflix مؤخراً للمسلسل التلفزيوني “دراما كوين” الذي تؤدي دور البطولة فيه الدمية الشهيرة المعروفة باسم أبلة فاهيتا. وفيه ظهرت الأخيرة وهي تجلس في السيارة فيما يجلس مساعد لها في المقعد الأمامي. ويعرض عليها الأخير مجموعة من الوجوه المقترحة لأداء دور في العمل.

وتظهر على شاشة الأيباد صورة للفنانة السعودية أسيل عمران. وعليها تعلق أبلة فاهيات بأنها تتسم بملامح بريئة مشيرة إلى أنها فقدت براءتها حين كانت في الثامنة من عمرها. ويجمع المسلسل الفنان باسم السمرة والفنانة دنيا ماهر وكارو وبودي ابني أبلة فاهيتا، علماً أنه من إخراج خالد مرعي.

ويذكر أن الدمية الشهيرة تقدم في موازاة ذلك موسماً جديداً من برنامجها “الدوبلكس” حيث تستضيف الفنانين والمشاهير. ويشار إلى أن أسيل تشارك إل جانب عملها الفني في حملة “دفي قلوبهم” التي تهدف إلى مساعدة الأسر اللاجئة. وهو ما ظهر من خلال رسالة وجهتها إلى متابعيها في وقت سابق عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث كتبت: “عطاؤك ولو بالبسيط سيمنح مساعدة مالية ضرورية للأسر اللاجئة الأكثر ضعفاً، كأسرة سهام وأطفالها. آلاف الأمهات الأرامل مثلها تعشن بالفقر المدقع وتعتمدن على دعمنا لتأمين الدفء لأطفالهن. خلونا نتكاتف ونتبرع ، دفي قلوبهم”.