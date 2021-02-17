بالفيديو – محمد رمضان يرد على أحمد الفيشاوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: قرر الفنان المصري محمد رمضان أن يرد على النجم أحمد الفيشاوي بطريقة غير مباشرة، بعد أن سخر الأخير من لقبه “نمبر وان” من خلال فيديو كليب أغنيته الجديدة “نمبر 2”.ونشر محمد رمضان مقطع فيديو لطفلتين صغيرتين تعبران عن حبهما له وقالت إحداهما في الفيديو: “إحنا بنحب محمد رمضان نمبر وان، نمبر تو إيه؟”.

وكان الفيشاوي قد فاجأ جمهوره بمشاركة نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا في الأغنية الجديدة حيث ظهر بإطلالة غريبة في الأغنية، في حين اعتمد الفيشاوي طريقة الراب في الغناء متبعاً نفس نهج محمد رمضان.

الأغنية من كلمات تي وألحان وزة منتصر وإخراج أحمد الفيشاوي وتقول كلماتها: “أنا نمبر 2 اللي الناس عايزاه، أرقام والحمد لله، بيقولوا إني مختلف وفي هذا نحن نختلف.. اللي يمشي على الرصيف بعد الخريف بنص كم.. كان لازم يجيله برد شديد.. كان لازم يلبس نمبر 2”.

وأثارت الأغنية انتقادات رواد التواصل الاجتماعي الذي اعتبروا أنها محاولة فاشلة من الفيشاوي لمنافسة محمد رمضان.