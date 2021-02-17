بالصورة – شذى حسون بالحجاب على الطريقة العراقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت الفنانة العراقية شذى حسون متابعيها بصورة جديدة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيها بإطلالة غير متوقعة. وتبين أنها التقطت لها في بلدها العراق.

واللافت أنها ارتدت العباءة السوداء أو الحجاب كما ترتديه النساء العراقيات وهو ما أثار اهتمام الكثير من الناشطين كما ظهر من خلال تعليقاتهم وجاء فيها: “يا زينك بالحجاب الله يهديك بس” و”الحجاب لا ينقص من جمالك بل يزيدك جمالاً فوق جمالك” و”فديت الي لابس عباية” و”روعة بالعباية”.

وبدورها اكتفت بالتعليق: “ولو بعد حين” مضيفة هاشتاغ “شذى حسون” و”العراق”. ويذكر أنها قامت قبل هذا بزيارة إلى المنطقة التي وقع فيها أحد الانفجارات في العاصمة العراقية بغداد وهو ما ظهر في صورة نشرتها على حسابها مع التعليق: “زيارتي اليوم لمنطقة التفجير كانت جداً محزنة بالأخص عند رؤية دم الشهداء الى الآن يسري في ساحة الطيران سوق البالة اللي هو سوق للفقراء يبيعون بيه أشياء بسيطة جداً علمود يسترزقون الله يرحمهم وانشالله عراقنا دائماً صامد وقوي”.

ويشار إلى أنها أثارت الاهتمام في وقت سابق بالظهور في مقطع مصور برفقة ابن شقيقها الصغير. وبدت وهي تحمله وتلاعبه فيما يقوم بالضحك. وأثار الطفل الاهتمام بجماله وقارن الكثيرون بينه وبين الفنانة حيث رأوا أنه يشبهها إلى حد كبير.