مليون مشاهدة لـ”مرايتك”.. محمد عساف: “تحية حب لكل الجمهور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حقق كليب أغنية “مرايتك” للنجم الفلسطيني محمد عساف أكثر من مليون مشاهدة بعد 48 ساعة فقط على طرحه عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ويتصدّر الكليب منذ إصداره قائمة الفيديوات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب”، حيث يحتلّ المراتب الأولى في العراق، فلسطين، الإمارات وعدد من البلدان العربية ودول الإغتراب.

وفي أول تعليق له على الكليب، قالت محمد عساف: “مليون تحية حب لكل الجمهور الغالي“.

أغنية “مرابتك” باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي، ومن إنتاج شركة “بلاتينوم ريكوردز”.

ويقول مطلع الأغنية: “اني مثل مرايتك تضحكلـي اضحـك تفرحنـي افرحـك تكسرني اجـرحـك انـي غيـر وداعتك تخسرنـي مانصحـك شوف روحـك كون بيـه مو عليـه تشوف روحـك ترا من تعله عليـه شوكت مايعجبني الوحك واهتم بيه ماوصيك اخر فرصه راح انطيك اذا ماصرت زين وياي”.

نفيد بالذكر أن محمد عساف أحيا مؤخرًا حفلاً عبر حسابه الخاص على تطبيق (تيكتوك) بمناسبة عيد الحب، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين على هاشتاغ (#عيد_الحب_مع_عساف) تعبيراً عن إعجابهم بالحفل الأول له عبر هذا التطبيق.