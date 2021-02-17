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إصابة رضوى الشربيني بفيروس كورونا.. ونقل والدتها لـ"العناية المركزة"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الإعلامي المصري خيري رمضان إصابة المذيعة رضوى الشربيني بفيروس المستجد.

وقال رمضان عبر برنامجه بفضائية "القاهرة والناس"، إن رضوى الشربيني كانت تنتظر نتيجة مسحة كورونا برفقة أسرتها وجاءت نتيجتها إيجابية.

وأشار إلى أن رضوى الشربيني أصيبت بالفيروس هي وأسرتها وأخوها وأولادها ووالدتها، كما أظهرت التحاليل أن نسبة الأكسجين لدى والدتها منخفضة جدا وتم نقلها إلى المستشفى في العناية المركزة.

وطالب خيري رمضان الدعاء للإعلامية رضوى الشربيني لكي تتماثل للشفاء العاجل.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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