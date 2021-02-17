إصابة رضوى الشربيني بفيروس كورونا.. ونقل والدتها لـ"العناية المركزة"

وأشار إلى أن رضوى الشربيني أصيبت بالفيروس هي وأسرتها وأخوها وأولادها ووالدتها، كما أظهرت التحاليل أن نسبة الأكسجين لدى والدتها منخفضة جدا وتم نقلها إلى المستشفى في العناية المركزة.

محمد يوسف

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