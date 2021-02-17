شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى مهرب آثار ومعاون للإنجليز فى مسلسل "موسى" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان رياض الخولي في مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان المقررعرضه في موسم دراما رمضان المقبل، ويدخل في صراعات مع بطل المسلسل، حيث يتعاون مع الإنجليز ويساعدهم في تهريب الآثار، ويكون هناك عداء بينه وبين بطل العمل طوال الأحداث، فهو ظالم ومستبد ومعاون للإنجليز.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

يذكر أن رياض الخولى عرض له مؤخراً مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.