شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الـ 97 لميلاد الفنانة الكبيرة ليلى مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء 17 فبراير الذكرى الـ 97 لميلاد الفنانة ليلى مراد، التي تعد من أبرز المغنيات والممثلات في الوطن العربي في القرن العشرين، حيث ولدت في الإسكندرية لأسرة يهودية الأصل وكان اسمها "ليليان" والدها هو المغني والملحن إبراهيم زكي موردخاي "زكي مراد" وأمها جميلة إبراهيم روشو يهودية مصرية وهي ابنة متعهد الحفلات إبراهيم روشو.



ليلى مراد

بدأت ليلى مراد مشوارها مع الغناء في سن الرابعة عشر بعدما تعلمت على يد والدها زكي مراد والملحن المعروف داود حسني، وبدأت بالغناء في الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة، ثم تقدمت للإذاعة كمطربة عام 1934 ونجحت، بعدها سجلت اسطوانات بصوتها، ثم وقفت أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم في فيلم "يحيا الحب" عام 1937 بعد تغيير اسمها إلى ليلى مراد.

شاركت ليلى مراد في أولى الحفلات الغنائية التي قدمتها الإذاعة المصرية في 6 يوليو عام 1934 وغنت فيها موشح "يا غزالاً زان عينه الكحل" ثم انقطعت عن حفلات الإذاعة بسبب انشغالها بالسينما ثم عادت إليها مرة أخرى عام 1947 حيث غنت أغنية "أنا قلبي دليلي"، وغنت ليلى مراد حوالي 1200 أغنية، ولحن لها كبار الملحنين من أمثال محمد فوزي، محمد عبد الوهاب، منير مراد، رياض السنباطي، زكريا أحمد والقصبجي.



ليلى مراد وانور وجدى

قدمت ليلى مراد في السينما 27 فيلماُ، وتزوجت أنور وجدي أثناء مشاركتهم سويا في فيلم "ليلى بنت الفقراء" الذي تولى اخراجه أنوروجدي واستمر زواجهم قرابة 8 سنوات ثم سرعان ما انفصلا بالطلاق ثم تزوجت من وجيه أباظة سرا بسبب ممانعة عائلته العريقة، وأنجبت منه ابنها أشرف ثم تزوجت فطين عبد الوهاب الذي أنجبت منه ولدها زكي.

أعلنت ليلى مراد إسلامها عام 1946 وذلك فترة أوائل شهر رمضان من ذاك العام، وأشهرت أسلامها في مشيخة الأزهر أمام الشيخ محمود أبوالعيون، وأستمرت على الدين الإسلامى إلى أن توفت عام 1995.