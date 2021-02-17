شكرا لقرائتكم خبر عن "كله طار" .. دويتو جديد يجمع محمد شاهين مع بندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب محمد شاهين من تسجيل ديو غنائى جديد مع المطرب حودة بندق، يحمل اسم "كله طار"، والأغنية من كلمات جوكر والعطار، وألحان بندق، وتوزيع محمد حريقة، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وطرح محمد شاهين قبل أيام ديو غنائى يجمعه بفيجو الدخلاوى يحمل اسم "ملعون الطيبة" من كلمات إسلام كابونجا وألحان كابونجا وشاهين وتوزيع فيجو الدخلاوى.

وتقول كلمات الأغنية: ملعون الطيبة عشان تخلى الناس تكسرنى، ملعون الجدعنة مع ناس تشترى فيها وبتبيعنى، كتر خيرك ياليل بحكى وعمال تشيل، عايش في عذراب تملى وبشوف الويل.

كما طرح محمد شاهين أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "عم الإتيكيت"علي يوتيوب، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومديرتصوير محمود بومبو، وإخراج محمد عبد النبي.

ومن كلمات الكليب: عم الاتيكيت..بحبك..بحبك..أكتر من حب عنتر لعبلة أنا حبيت..وأكتر من حب روميو يا حبيبى بقى لچوليت تعرف بحبك ليه..يا حبيبى و قد إيه..يا حبيبى وقد إيه قد البحر و سمكاته..قد موبايلي و رناته..قد القلب و دقاته..بحبك أنا..قد الشعر و كلماته..قد الدش و قنواته قد الأب و خنقاته..قد نجوم السما.."عم الاتيكيت" دلوعة البيت و جماله ديناميت ميت فُل عليه.