شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة: مسلسل "موسى" ملحمة تاريخية كبيرة ويقدمنى بشكل مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم الأردنى منذر رياحنة من تصويرعدد من مشاهده في مسلسل "موسى" بطولة النجم محمد رمضان والمقرر طرحه خلال الماراثون الرمضانى المقبل من تأليف ناصرعبدالرحمن وإخراج محمد سلامة وإنتاج سينرجى .

وقال منذر لـ"الخليج 365" أنه سعيد بالعمل لأول مرة مع النجم محمد رمضان بالإضافة إلى تعاونه مع شركة إنتاج كبيرة بحجم سينرجى، والعمل يعتبر ملحمة تاريخية مهمة جدا بالنسبة له، مضيفاً :"العمل يقدمنى بشكل جيد ومختلف عليا عن أعمالى السابقة، وعلى الرغم من تجسيدى للشخصية الصعيدية قبل ذلك في أكثر من عمل إلا أن مسلسل "موسى" أقدم فيه شخصية مختلفة، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور .





مسلسل موسى، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

وكان آخر ظهور للفنان منذر رياحنة في السباق الرمضانى منذ 3 سنوات فى مسلسل "أبو عمر المصرى"، للمخرج أحمد خالد موسى تأليف عز الدين شكرى ومريم نعوم، وشارك فى بطولته كل من أحمد عز وأروى جودة ومحمد سلام وأمل بشوشة، وعمرو القاضى ومحمد جمعة ومحمود حجازى.