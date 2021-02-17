بعد طرحه أغنية "ست في الأربعين".. رانيا محمود ياسين تهاجم جابر القرموطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هاجمت الفنانة رانيا محمود ياسين الإعلامي جابر القرموطي بعد طرحه أغنية "ست فوق الأربعين" على طريقة الراب.

وكتبت "رانيا" عبر حسابها بموقع فيسبوك: "ممكن أفهم عادي أحمد الفيشاوي يعمل أغنيه راب لأنه هو أصلاً رابر من زمان بيعمل اللون ده بس الحقيقي مش فاهمة خالص".

وأضافت: "إيه علاقة جابر القرموطي الإعلامي بأغاني المهرجانات هو تمام كل واحد بيعمل اللي هو عايزه ولا إيه ؟!.. طيب هفكر أغني أنا كمان هي جت عليا".

وطرح الإعلامي جابر القرموطي مؤخرًا أغنية "راب" بعنوان "ست فوق الأربعين".