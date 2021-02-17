تيم حسن.. تزوج إعلامية شهيرة وطاردتهما شائعة انفصال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان السوري تيم حسن بعيد ميلاده الـ 45 اليوم الموافق 17 فبراير.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن تيم حسن:

- ولد في 17 فبراير 1976 .

- في عمر الأربع سنوات انتقل مع عائلته إلى دمشق.

- درس القانون لمدة عامين، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل.

- تم رفضه في معهد التمثيل للمرة الأولى، ثم تقدم مرة أخرى فتم قبوله.

- كان مشروع تخرجه مسرحية "كلاسيك"، من إخراج جهاد سعد.

- أول ظهور له كان في مسلسل "الزير سالم"، عام 2000.

- من أبرز أعماله السينمائية "صقر قريش"، "صلاح الدين الأيوبي"، "ملوك الطوائف"، "نزار قباني"، "الملك فاروق"، "الانتظار"، "على طول الأيام"، "زمن العار"، "عابد كرمان"، "الهيبة"، "عائلة الحاج نعمان"، "العميد".

- شارك في عدة أفلام سينمائية منها "خطة بديلة"، "ميكانو".

- تزوج من الإعلامية وفاء الكيلاني، مايو 2017.

- تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عدة صور للإعلامية وفاء الكيلاني، من عزاء الراحل حاتم علي في سوريا.

- وكان من بين الصور واحدة لـ"بوكيه ورد"، مكتوب عليه: "أحر التعازي تيم حسن ووفاء الكيلاني"، وهو ما أكد عدم صحة الشائعة التي طالتهما الفترة الأخيرة، وتحدثت عن انفصالهما.

- ويعد هذا الظهور الأول لـ تيم حسن ووفاء الكيلاني معاً، بعدما انتشرت شائعات في الفترة السابقة عن انفصالهما نهائياً، كما ذكر موقع "Et" بالعربي.