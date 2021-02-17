تيم حسن.. تزوج إعلامية شهيرة وطاردتهما شائعة انفصال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يحتفل الفنان السوري تيم حسن بعيد ميلاده الـ 45 اليوم الموافق 17 فبراير.
وفي هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن تيم حسن:
- ولد في 17 فبراير 1976 .
- في عمر الأربع سنوات انتقل مع عائلته إلى دمشق.
- درس القانون لمدة عامين، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل.
- تم رفضه في معهد التمثيل للمرة الأولى، ثم تقدم مرة أخرى فتم قبوله.
- كان مشروع تخرجه مسرحية "كلاسيك"، من إخراج جهاد سعد.
- أول ظهور له كان في مسلسل "الزير سالم"، عام 2000.
- من أبرز أعماله السينمائية "صقر قريش"، "صلاح الدين الأيوبي"، "ملوك الطوائف"، "نزار قباني"، "الملك فاروق"، "الانتظار"، "على طول الأيام"، "زمن العار"، "عابد كرمان"، "الهيبة"، "عائلة الحاج نعمان"، "العميد".
- شارك في عدة أفلام سينمائية منها "خطة بديلة"، "ميكانو".
- تزوج من الإعلامية وفاء الكيلاني، مايو 2017.
- تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عدة صور للإعلامية وفاء الكيلاني، من عزاء الراحل حاتم علي في سوريا.
- وكان من بين الصور واحدة لـ"بوكيه ورد"، مكتوب عليه: "أحر التعازي تيم حسن ووفاء الكيلاني"، وهو ما أكد عدم صحة الشائعة التي طالتهما الفترة الأخيرة، وتحدثت عن انفصالهما.
- ويعد هذا الظهور الأول لـ تيم حسن ووفاء الكيلاني معاً، بعدما انتشرت شائعات في الفترة السابقة عن انفصالهما نهائياً، كما ذكر موقع "Et" بالعربي.