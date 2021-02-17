Dave Kirreh يطلق أغنيته الجديدة "دوّارة"

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"الخليج 365" من بيروت: أصدر مُغنّي الراب الفلسطينيّ Dave Kirreh أغنيته الجديدة بعنوان "دوّارة" مع شركة "Universal Music MENA".

ينتمي هذا العمل إلى نمط موسيقى الـHip Hop ، وهو من كلمات Dave Kirreh وألحانه، أمّا التوزيع والميكس فلـ Dodongull ، وقد تمّ التسجيل وعمليّة الماسترينغ فيSamra Sound Studio .

"دوّارة" هي أغنيّة باللّغتين المصريَة والفلسطينيّة يتوّجه من خلالها Dave باللغة العاميّة وبكلام بسيط وهادف إلى كلّ إنسان غير مبالٍ يعيش حياةً بسيطة ويُواجه تحدّيات الحياة اليوميّة مُسلّحاً فقط بكبريائه وعزّة نفسه.

وعن هذا العمل قال Dave:"حاولت في هذه الأغنية وبالتعاون مع Dodongull أن أقدّم نوعاً جديداً من الموسيقى التي تدمج بين الهيب هوب والإيقاعات الشرقيّة في إطار بسيط وقريب إلى أذني المُستمع".

تجدر الإشارة أنّ فيديو أغنية "دوّارة" صُوّر على طريقة الـLyrics Video ومُتوفّر على قناة YouMusic Arabia، أمّا الأغنية فعلى جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة.



