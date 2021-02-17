شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيميشن "Soul" يتصدر شباك التذاكر الكورى للأسبوع الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل شباك التذاكر في كوريا الجنوبية، إلى أعلى إجمالي ايراداته في نهاية الأسبوع، حيث حقق ذلك بمساعدة الأفلام المعروضة "Soul" و"Demon Slayer The Movie:" Mugen Train "، حيث احتفظ "Soul" بمركزه الأول وزاد إيراداته في عطلة نهاية الأسبوع بنسبة 5٪ محققا 1.84 مليون دولار في رابع أسبوع من إصداره، فمنذ 20 يناير ، جمع 13.1 مليون دولار، وفقًا لبيانات Kobis التابعة لمجلس الأفلام الكوري.

وينتمى Soul لنوعية أفلام الأنيمشن، وهو بطولة أصوات تينا فاى، جيمى فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون، ولم يتم طرحه في دور العرض الامريكية واكتفت ديزني بطرحه علي منصة ديزني بلس.

وتدورأحداث الفيلم حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم يتعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده.