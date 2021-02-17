شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ماجد: بحثت عن جوهر الإنسان داخل دور الضابط فى مسلسل "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب أحمد ماجد فى مسلسل " لؤلؤ " للنجمة مى عمر والذى يذاع على قنوات ON، وبالرغم من ظهوره فى الحلقات الأخيرة من المسلسل إلا أنه استطاع خطف الأنظار له بسبب إتقانه للدور الذى يقدمه حيث يقدم دور الضابط الذى يحقق فى قضيه تعرض المطربه لؤلؤ للقتل .

وكشف الفنان الشاب أحمد ماجد لـ"الخليج 365"، أن المخرج محمد سامى والمخرج محمد عبد السلام هم من قاموا بترشيحه لدور الضابط فى مسلسل لؤلؤ، مضيفاً:"هذه التجربة ليست الأولى التى تجمعنى بفريق العمل فقد شاركت معهم من قبل فى مسلسلات "ولد الغلابة"، و"البرنس"، لذا كانت كواليس العمل فى مسلسل لؤلؤ ممتعه للغايه فعلاقتنا الفنية والإنسانية قوية جداً ويوجد كمياء بيننا فى العمل".

وتابع الفنان أحمد ماجد:"قدمت دور الضابط من وجهة نظرى فرأيت أن الضابط لابد أن يكون إنسان فى المقام الأول ويتأثر بما يحدث فى القضية وكنت دائما أبعد عن راكور الضابط المحقق فقط خصوصا أن الواقعة لنجمة مشهورة كل المجتمع يعرفها فكنت أبحث أكثرعن جوهرالإنسان داخل شخصية الضابط .

وتابع:" تفاجأت بردود الأفعال نحو دورى فى المسلسل، وأنا عادة لا أركز على ردود الأفعال على قدر تركيزى أن أقدم دورى بشكل جيد ومختلف، لأن فى وقتنا هذا لا يوجد معايير فى السوشيال ميديا نحو ردود الأفعال، ولكن نجاح الدور وردود أفعال الجمهور أسعدتنى جداً".

وأكد ماجد، أن مساحة الدور وحجمه لا يشغله على قدر إنشغاله بتأثير الدور داخل الدراما ومكانه، فقماشة الدور تفرق، موضحاً:"العام الماضى قدمت دور كضيف شرف فى مسلسل "البرنس" كان دورى عبارة عن حلقتين فقط ولكن تفاجأت بردود أفعال كبيره نحوه فوجود ردود أفعال قوية من خلال مساحة بسيطة أمر عظيم ومطمئن فى نفس الوقت أنك عندما تأخد مساحة أكبر ستكون على قدر المسئولية .

وكشف الفنان أحمد ماجد أنه يشارك فى السباق الرمضاني القادم بمسلسل "نسل الأغراب" من بطولة النجم أحمد السقا والنجم أمير كراره ومن إخراج وتأليف محمد سامى ، وبدأ تصوير مشاهده فى الوقت الحالى ويتنبأ بنجاح المسلسل نجاحا كبيرا يليق بالأسماء الكبيرة المشاركه فيه .

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.