شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر الشرنوبي: ألعب دور "مهرة" في فيلم "آل هارون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي، أهم ما يميز الدور الذي تلعبه في فيلم «آل هارون»، الذي تنتجه شركة مومنت برودكشن، للمنتج حسني محمود، من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا.

وقالت «الشرنوبي»، إن الشخصية التي تؤديها في فيلم «آل هارون» جديدة عليها، وهي شخصية فتاة تدعى «مهرة»، وأهم ما يميز تلك الشخصية دون حرق تفاصيل الفيلم، أنها «تركيبة جديدة عليا.. تركيبة غريبة.. وأول مرة أعملها».

وأضافت الفنانة الشابة: في الحقيقة بحيي المنتج حسني محمود على المغامرة دي، وأنا بحييه أنه جايب كاست كبير في الفيلم، وإن شاء الله نلاقي النجاح ونكسر الدنيا وإن شاء الله الفيلم يجيب إيرادات عالية، وينجح جماهيريا، لأن الفيلم فعلا يستحق والقصة حلوة».

فيلم «آل هارون» من إنتاج حسنى محمود، وشركته مومنت برودكشن للإنتاج الفني، ومن تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير بشكل جديد.

ويشارك في بطولة الفيلم العديد من الممثلين والأسماء اللامعة، بينهم، الفنانون، منذر ريحانة، أحمد وفيق، وإيهاب فهمي، وعبير صبري، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، وأحمد عبد الله محمود، والفنان حمدى هيكل.

وفي وقت سابق، بدأ فريق عمل فيلم «آل هارون» التحضيرات النهائية، استعدادا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.