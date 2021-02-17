شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة يارا نور الدين: "آل هارون" فيلم يخاطب العقول.. وهينجح بشكل مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الشابة يارا نور الدين، إن فيلم آل هارون، فيلم مختلف، «حتى وهو على الورق باين جدا إنه مختلف، الفيلم فيه حالة مختلفة عن أي حاجة ممكن أكون شفتها أحداثه متداخلة جدا فيه إثارة كتيرة أوي، وفيه أكشن كمان».

وأضافت يارا نور الدين: «لما تقرأ الفيلم على الورق، هتعرف إن الفيلم ده لما يجي يتنفذ على الحقيقة هتطلع حاجة جامدة جدا، خصوصا إن تيم العمل قوي وشغال على الفيلم بجدية وكل واحد شغال على الفيلم كأنه فيلمه لوحده».

وتابعت: «بشكر المنتج حسني محمود لأنه عامل حالة في الشركة عنده للفيلم ده، لأن كل واحد شغال على الفيلم كأنه إنتاجه لوحده، بطولته لوحده، إخراجه لوحده.. وكل اللي في العمل متعاونين جدا مع بعض ومش مستهترين أبدا على الفيلم».

وأوضحت الفنانة الشابة: «في حاجات ممكن تقرأها على الورق، تحس إن الناس اللي كاتبه الورق مستهترة بالفيلم، أو معتمدة على الإخراج أو على التصوير، الفيلم من ورقه لحد الشغل عليه كل حاجة فيه قوية جدا، جدا».

واختتمت بقولها: «الفيلم مختلف عن أي حاجة اشتغلتها وفرصة حقيقية بالنسبة ليا، والدور قوي ومختلف، وأظن أن الفيلم هايعجب الناس جدا، لأن الناس شغالة عليه صح، وقصته هايلة جدا.. وهنبدأ تصوير الفترة الجاية خلال أيام، ويا رب يعجب الناس وأنا واثقة من أنه هايعجب الناس، لأنه فيلم بيخاطب العقول أكتر ما هو حاجة تانية، وأتوقع أنه ينجح نجاح مختلف».

وفيلم «آل هارون» من إنتاج حسنى محمود، وشركته مومنت برودكشن للإنتاج الفني، ومن تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وتدور أحداث فيلم «آل هارون»، في إطار تشويقي مثير بشكل جديد.

ويشارك في بطولة الفيلم العديد من الممثلين والأسماء اللامعة، بينهم، الفنانون، منذر ريحانة، أحمد وفيق، وإيهاب فهمي، وعبير صبري، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، وأحمد عبد الله محمود، والفنان حمدى هيكل.

وفي وقت سابق، بدأ فريق عمل فيلم «آل هارون» التحضيرات النهائية، استعدادا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة. وفيلم آل هارون من إنتاج حسني محمود، وشركته مومنت برودكشن، ومن تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا.