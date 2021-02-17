يسرا توجه رسالة لطارق الشناوي بعد تنفيذه وصية الراحل وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علقت الفنانة يسرا على طرح الناقد الفني طارق الشناوي كتابه الجديد "وحيد حامد الفلاح الفصيح"، تنفيذًا لوصية الكاتب الكبير وحيد حامد.

وكتبت "يسرا"، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام": "وصية وحيد حامد كانت طرح الكتاب للجمهور وقد وفى طارق الشناوي الوصية، وحيد حامد الفلاح الفصيح، تأليف الكاتب الصحفي والناقد السينمائي طارق الشناوي، مبروك العزير طارق الشناوي، نفذت الوصية، كل الشكر والتقدير".

ورحل عن عالمنا الكاتب الكبير وحيد حامد، يناير المنقضي، عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدّم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، من بينها: "غريب في بيتي"، "الغول"، "معالي الوزير"، "البريء"، "طيور الظلام"، "الإرهاب والكباب"، "الراقصة والسياسي"، "آخر الرجال المحترمين"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "الهلفوت"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "دم الغزال"، "احكي يا شهرزاد"، "أحلام الفتى الطائر"، "أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء" وغيرها.