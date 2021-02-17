شكرا لقرائتكم خبر عن "فاضى شوية" لـ حمزة نمرة تحقق 54 مليون مشاهدة بعد طرحها بشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت أغنية الفنان حمزة نمرة "فاضى شوية" تحقق نجاحا مبهرا ومشاهداتها على يوتيوب فى ارتفاع مستمر، حيث وصلت إلى 54 مليون مشاهدة منذ أن تم طرحها من شهر تقريبا، وهى خامس أغانى ألبوم "مولود سنة 80" الذى بدأ حمزة طرحه فى 16 ديسمبر الماضى، والأغنية من ألحان حمزة نمرة، وكلمات خليل عز الدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وتأتى الأغنية ضمن ألبوم "مولود سنة 80" الذى يتضمن 12 أغنية، طرح منها 5 أغانى وهم "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفى، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعى، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازى، "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، وآخرهم "فاضى شوية"، وجميع الأغانى من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ومن ضمن رسائل التهنئة التى تلقاها حمزة نمرة بمناسبة الأغنية ما قالته المطربة أنغام عن إعجابها بأغنية "فاضى شوية" فقد كتبت أنغام عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: "بمناسبة عيد ميلادى ممكن حد يبلغ حمزة نمرة إنى معجبة بأغنيته فاضى شوية وقولوا له مبروك".