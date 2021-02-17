شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح "حب غلط" محمود العسيلى: "بقت معايا" أول مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمود العسيلى لـ"الخليج 365"، إنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بقت معايا"، من ألحانه بالتعاون مع إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أميرهدايا، موضحا أنه سيقوم بطرحها مطلع شهر مارس المقبل.

وأعرب العسيلى عن سعادته البالغة بردود الفعل التي تلقاها عن أغنيته الأخيرة "حب غلط"، والتي حققت نسب مشاهدة مرتفعة على يوتيوب، حيث وصلت إلى مايقرب من 6 ملايين مشاهدة.

كان العسيلى قد طرح "حب غلط "، ووجه رسالة إلى جماهيره عبر حسابه بموقع "تويتر"، عنها وقال "كل واحد فينا كان عنده في حياته حب غلط.. أول أغنية ليا في 2021 يا رب تعجبكوا".

ونشر العسيلي كلمات الأغنية عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :" ابعديني .. حاولي تفهميني ..الف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع ..ساعديني من قلبك شيليني ..اصلي عارف ان السكة دي آخرها وجع".