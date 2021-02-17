فيديو| رانيا فريد شوقي في واحة سيوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت رانيا في الفيديو على "مرجيحة"، خلال رحلتها لسيوة.

وعلقت على الفيديو: "مافيش أجمل من إحساس الطفولة مهما كبرت جواك طفل استمتع بحياتك معاه، مكان جميل كله أفكار من الطبيعة عملها شاب عنده ١٧ سنة ماشاءالله".

أضافت: " من أجمل الأوقات قضيتها في سيوة مصر جميلة و سيوة فيها كم راحة نفسية وطاقة إيجابية بتطرد الطاقات السلبية اللي جواك و ناسها طيبين أوي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي مسلسل "قوت القلوب"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 50 حلقة وهو من بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.