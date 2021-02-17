محمد الفلاح - بالصور.. عمرو أديب يتعرض لحادث سير في مصر.. وغموض حول حالته الصحية

الأربعاء 17 فبراير 2021

تعرض الإعلامي المصري، عمرو أديب، لحادث سير، بالقرب من وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، بالجيزة.



جاء الحادث في أثناء عودة عمرو أديب، إلى منزله، وسط موجة طقس سيء تضرب مصر.

وتداول مواطنون على "تويتر" صورا لسيارة عمرو أديب، في أثناء وقوفها بعد الحادث، ويتضح من الصور تهشم الجزء الأمامي للسيارة تماما.

ولم يتضح حتى الآن الحالة الصحية للإعلامي المصري.

ويقدم الإعلامي المصري عمرو أديب برنامجا باسم "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، لمدة 4 أيام في الأسبوع.