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بالصور.. عمرو أديب يتعرض لحادث سير في مصر.. وغموض حول حالته الصحية

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - بالصور.. عمرو أديب يتعرض لحادث سير في مصر.. وغموض حول حالته الصحية

الأربعاء 17 فبراير 2021

تعرض الإعلامي المصري، عمرو أديب، لحادث سير، بالقرب من وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، بالجيزة.

 

جاء الحادث في أثناء عودة عمرو أديب، إلى منزله، وسط موجة طقس سيء تضرب مصر.

 

وتداول مواطنون على "تويتر" صورا لسيارة عمرو أديب، في أثناء وقوفها بعد الحادث، ويتضح من الصور تهشم الجزء الأمامي للسيارة تماما.

 

ولم يتضح حتى الآن الحالة الصحية للإعلامي المصري.

 

ويقدم الإعلامي المصري عمرو أديب برنامجا باسم "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، لمدة 4 أيام في الأسبوع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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