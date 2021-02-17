أبرز نقاط حوار أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتظر العالم بأكمله لقاء المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري مع الثنائي الملكي الأمير هاري وميجان ماركل.

وأعلنت المذيعة مؤخرًا إجراءها حوارا مع الثنائي على قناة CBS في 7 مارس/آذار المقبل، دون أن تكشف عن نقاط الحوار، مما ضاعف من حماس الجمهور.

ويحاول موقع "نيوز أونلاين" الأمريكي، في التقرير التالي توقع أبرز نقاط الحوار المنتظر مع دوق ودوقة ساسيكس سابقًا.





ذكر الموقع، أن انضمام ميجان ماركل إلى العائلة الملكية سيكون من أهم محاور الحوار، ويكشف تعاملها مع أضواء الشهرة ووسائل الإعلام، كذلك شعورها بعد الزواج والأمومة.

ينضم الأمير هاري، إلى ميجان ماركل، لذلك من المرجح أن يتحدث الثنائي عن خطوة انتقالهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، وخططهما في المستقبل.

ومن المتوقع أن تسأل أوبرا وينفري الثنائي بعض الأسئلة الشائكة عن العائلة الملكية، خاصةً بعد إصدار قصر باكينجهام بيانُا رسميًا عن تنصل العائلة الملكية من أحدث خطوات هاري وميجان.





وقالت محررة الشؤون الملكية بصحيفة "ديلي ميل"، ريبكا إنجلش: "إن الزوجين تنحيا من مهامهما الملكية مما يجعل قرارهما للحديث مع المنصات الإعلامية خاصا بهما وحدهما، ولا يوجد أي التزام من جهتهما بإعلام القصر الملكي بنواياهما".





وتوقعت المحررة أن يتسبب اللقاء المقبل في زيادة الهوة بين الزوجين والعائلة الملكية.

من جانبها أعلنت قناة CBS أن أوبرا وينفري ستتحاور مع ميجان ماركل أولًا حول الزواج والأمومة والأضواء، ثم ينضم لهما الأمير هاري للحديث عن خططهما المستقبلية.