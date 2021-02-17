شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: تحمست لحكاية "حتة منى" لاهتمامها بقضايا المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة إلهام شاهين إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات وتحديداً منذ تقديمها الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية"، حيث تصور حاليا حكاية "حتة منى" من مسلسل "حكايات امرأة اربعينية" المأخوذ عن الرواية التى تحمل نفس الاسم للكاتبة وفاء ماهر، وسيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على.

وقالت إلهام شاهين لـ"الخليج 365" إنها تشعر بالتفاؤل خلال هذه الأيام رغم ظروف كوورنا، وأن لديها حماسا كبيرا للعمل بعد نجاح فيلمها الأخير "حظر تجول"، وكذلك عودتها للدراما مرة أخرى بعد غياب طويل، مضيفة أن ما زاد سعادتها هو عثورها على عمل جيد ونال إعجابها وهو "حتة منى" الذى تحمست له لاهتمامه بقضايا المرأة.

وأعربت إلهام شاهين أيضا عن سعادتها بالتعاون مع المخرج حسام علي والمنتجة مها سليم، موضحة: "المسلسل يضم 6 حكايات وبشكل عام هو عمل نسائي وكل حكاية تحكي عن امرأة، وأنا أعجبت بها لأن كل امرأة ستجد نفسها فى إحدى شخصيات الحكاية".

من ناحية أخرى كانت احتفلت النجمة إلهام شاهين، بعيد ميلاد إلهام ابنة شقيقتها إيناس، ويطلق عليها أفراد العائلة "إلهام الصغيرة"، وتزامنت الاحتفالات العائلية مع عيد الحب، وأكدت إلهام شاهين، أن ذلك أفضل احتفال بالفلانتين بالنسبة لها، ونشرت مجموعة صور من الاحتفال عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "قضيت أحلى فلانتين في حياتى مع أجمل حب فى عمرى الهام الصغيرة".وتابعت إلهام فى تعليقها على الصور: "كل سنة حبيبتى وإنتى حبيبتى و أحلى بنوته فى الدنيا .. و يارب يحققلك كل أحلامك و يسعدك و يفرح قلبك .. سنه حلوة عليكى يا حلوتى .. عيد ميلادك هو أحلى عيد حب .. كل العيله بتحبك .. جمعتينا وفرحتينا".