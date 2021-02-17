شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى بقميص برشلونة بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان: هنعوض فى الفاينال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد هنيدى متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له وهو يرتدي قميص نادي برشلونة، بعد هزيمة البرسا من نادي باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدف في إطار منافسات الفريقين فى ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2020 – 2021.

ونشر هنيدي صورته عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب "هارد لك لبرشلونة، وان شاء الله تعوضوا في الفاينال".