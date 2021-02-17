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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى بقميص برشلونة بعد الهزيمة من باريس سان جيرمان: هنعوض فى الفاينال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد هنيدى متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له وهو يرتدي قميص نادي برشلونة، بعد هزيمة البرسا من نادي باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدف في إطار منافسات الفريقين فى ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2020 – 2021.
ونشر هنيدي صورته عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب "هارد لك لبرشلونة، وان شاء الله تعوضوا في الفاينال".
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء العاشر من شهر مارس المقبل على ملعب "حديقة الإمراء" معقل باريس سان جيرمان.
وكان الفريق الكتالونى قد نجح فى إقصاء باريس سان جيرمان من نفس الدور خلال موسم 2016 – 2017، بعد فوزه الساحق بنتيجة 6 – 1 فى لقاء الإياب، بعد أن خسر ذهابا فى باريس برباعية نظيفة.
جدير بالذكر أن برشلونة تأهل لدور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا بعد احتلاله وصافة المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة متساويا مع يوفنتوس المتصدر بفارق الأهداف، فى المقابل صعد الفريق الباريسي، بعد تصدره المجموعة الثامنة خلال مرحلة المجموعات برصيد 12 نقطة بالتساوى مع فريق لايبزيج الألماني.