منة فضالي بفستان قصير وشذى حسون بـ"الحجاب".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل سيارتها"

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر قصير من إحدى حفلاتها.

منة جلال

نشرت الفنانة منة جلال صورة،عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ من داخل منزلها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير أسود.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لاقت الصورة إعجاب جمهورها.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تمارس التمارين الرياضية.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة جديدة لها، ظهرت فيها داخل "أسانسير"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادي جذاب وبجانبها ورد.

وعد

نشرت المطربة السعودية وعد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة.