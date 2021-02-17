شريف منير ينشر صورة جديدة من كواليس "السرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان شريف منير صورة له وهو يرتدي "بدلة" ضابط، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق شريف منير على الصورة:" السرب".

فيلم "السرب"، يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، وكذلك نجوم عالميون، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي.

شارك شريف منير رمضان الماضي في مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة كريم فهمي، ياسمين عبد العزيز، بدرية طلبة، تارا عماد، عماد رشاد، سوسن بدر، ليلى عز العرب، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.