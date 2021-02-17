شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف أغنية سامو زين "حبيتو" : "كنت هكتبها لخطيبتى ومحصلش نصيب بينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع أكرم عادل عن تفاصيل أغنية "حبيتو" الذى طرحها المطرب سامو زين مؤخرا بمناسبة احتفالات عيد الحب، وخاض بها الكتابة لأول مرة قائلا في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه كان من المفترض كتابتها لخطيبته ولكن لم يحدث نصيب بينهما، وتحدث معه ساموزين قبل عيد الحب بفترة عن أغنية يبحث عنها وقدمها له الأمر الذى أعجب بها على الفور.

ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها أكرم عادل مع سامو زين، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى" وغيرها.

أغنية "حبيتو" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل طرحها المطرب ساموزين بمناسبة احتفلات عيد الحب، وحققت أكثر من 100 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

وتقول كلمات الأغنية :

عينه فى عينى ايده فى ايدى

هاتمنى تانى إيه من الدنيا دى

هو حياتى وذكرياتي

لو غبت عنه قلبى بيعانى

هافضل معاه طول الحياه

حبيتوا انا حبيتوا والعمر كله انا استنيته

حبيتوا انا حبيتوا أنا عشت معاه أجمل أيام

انا و هو من يوم لقانا

فرحة الدنيا دى مش سايعانا

عايشين فى قصة حب جميلة

كل ليالينا من ألف ليلة

هافضل معاه طول الحياه

حبيتوا انا حبيتوا و العمر كله انا استنيته

حبيتوا انا حبيتوا أنا عشت معاه أجمل أيام

من ناحية أخرى طرح سامو منذ فترة، أغنية تحمل اسم "اخطبوطا مش عنكبوتا"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمود شوقى، وألحان سامو زين ومعتز أمين، وتوزيع وماستر أسامة عبد الهادى، وصناعة صيني وغيرها من الأغنيات الجديدة.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله".