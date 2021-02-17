شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد لتليفزيون الخليج 365: أنا خريج صنايع قسم حدادة واشتغلت مدرس لمدة ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد فؤاد، خلال ندوة تكريمه باليوم السابع، إنه خريج صنايع قسم حدادة ولحام، وعمل مدرّسا لمدة ساعتين فقط، وأضاف فؤش: "روحت استلمت ساعتين بالظبط فى المدرسة جنب جامعة القاهرة، الوالد قالى لازم تروح، أقوله يا بابا ده فى حفلة عايزين يدفعولى 1000 جنيه وفى المدرسة هاخد 35 جنيه فى الشهر قالى تروح تستلم الشغل اللى أنت فيه ده كلام فاضى".

واستكمل فؤاد: "اشتغلت فى المدرسة ساعتين، المدير دخل شاف الطلبة على الديسكات واقفين بيرقصوا، المهم دخل الراجل قالى إيه ده الله أكبر كباريه، قولتله بص حضرتك فى حاجة اسمها إخلاء طرف أو استقالة، أنا مش هينفع آجى تانى قالى أه صح يا ابنى، مضيت ودفعت ساعتها 1500 جنيه تقريبا".

وكرم ”الخليج 365” النجم الكبير محمد فؤاد عن مشواره الفنى المميز وإتقانه فى اختيار أغنياته، من حيث الكلمات والألحان، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

وتحدث النجم محمد فؤاد، خلال لقائه تليفزيون الخليج 365 مع الزملاء بقسم الفن على الكشوطى وعادل عبد الله وعماد صفوت ومروى جمال، عن نجاح أغانيه الأخيرة التى طرحها بعد فترة غياب طويلة وحققت نجاحا كبيرا، وهى أغانى "احكيلك" و"ليه"، ومهاجمة البعض لأغنية "الحفلة" وانتقادهم لها.

كما كشف عن سبب تقديمه بلاغا ضد المنتج خالد جمال بسبب حذفه أغنية "احكيلك" من على اليوتيوب، كما تحدث عن كواليس فيلم "إسماعيلية رايح جاى"، وأهم المشاهد الكوميدية التى جمعته بالنجم محمد هنيدى وباقى أبطال العمل، كما أكد خلال لقاء أجراه مع زملاء قسم الفن فى تليفزيون الخليج 365 عن عدم إصداره ألبومات غنائية خلال الفترة المقبلة وأنه يكتفى بطرح أغنية كل فترة، كما تطرق الحديث عن الفريق بينه وبين النجم عمرو دياب خاصة ان كلا منهما له لون غنائى يختلف عن الآخر.