غنوة محمود تطلق "اللي خلف ما مات" بالتعاون مع شقيقها

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: بالتزامن مع عيد العشاق، أطلقت الممثلة اللبنانية غنوة محمود أغنية مصورة بعنوان "اللي خلف ما مات" بالتعاون مع شقيقها سعيد محمود في تجربتهما الأولى في الغناء.

ركزت كلمات الأغنية حول موضوع الأخوة لتؤكد بذلك أن عيد الحب هو ليس فقط للعشاق انما للأخوة والأهل أيضاً.

وعبرت غنوة عن سعادتها الكبيرة بأصداء العمل الإيجابية، وأشارت الى أن فكرة الكليب هي تجسيد لتجربة حقيقية قد عاشتها. كما اعتبرت أن الأغنية هدفها الأول تحفيز أفراد الأسر للتعبير عن مشاعرهم تجاه بعضهم البعض وخاصة أننا في زمن قاسٍ ينقصه الكثير من الحب.

يذكر أن العمل من كلمات وألحان ماجد ترمس، توزيع حسام الصعبي وإخراج آدم وإشراف أسامة الحمد.