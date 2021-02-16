"بدي قلك" جديد "لين حايك"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت نجمة “ذا فويس كيدز” لين حايك أغنيتها المصورة الجديدة "بدي قلك" عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.

والأغنية من كلمات وانتاج نقولا الحايك، ألحان جاد قطريب، موسيقى جيمي حداد، إخراج جورج حايك، إنتاج تنفيذي جاد عريرو، وإدارة التصوير لأحمد ديب.

الأغنية رومانسية تتغزل فيها النجمة الشابة بحبيبها وصورتها وسط أجواء الطبيعة الخلابة في لبنان

وحايك من مواليد عام 2004، اشتهرت بالعالم العربي بعد فوزها بلقب "ذا فويس كيدز" في موسمه الأول عام 2016، حيث كانت ضمن 15 متسابقاً في فريق الفنان كاظم الساهر.