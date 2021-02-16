نتفلكس تعمل على إنتاج فيلم وثائقي عن بريتني سبيرز

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"الخليج 365" من بيروت: تعمل نتفلكس على إنتاج فيلم وثائقي خاص ببريتني سبيرز، من إخراج إيرين لي كار، التي أخرجت وأنتجت أفلاماً وثائقية متعددة حول جرائم حقيقية، آخرها سلسلة How to Fix a Drug Scandal لصالح المنصة العملاقة.

وفي حين قد تبدو شركة تنفلكس تحاول الاستفادة من الضجة التي أثارها الوثائقي Framing Britney Spears من إنتاج نيويورك تايمز ويعرض الآن على منصة Hulu، إلا أن المشروع كان قيد العمل لفترة من الوقت، وبالتأكيد حتى قبل الفيلم الوثائقي الذي طرح مؤخراً.

كما وتجدر الإشارة إلى أنه من غير الواضح بالضبط ما الذي سيركز عليه فيلم سبيرز الوثائقي القادم، لكن من المتوقع للغاية أنه سيتعمق في المعركة القانونية التي خاضتها النجمة في السنوات الأخيرة.

ومنذ عام 2008، كان والد سبيرز يتحكم بشكل أساسي في شؤونها المالية ومسيرتها المهنية من خلال وصاية عينها القاضي.

وفي هذه المرحلة، تقول بريتني سبيرز أنها كانت أكثر من قادرة على التحكم في ممتلكاتها، على الرغم من أن المغنية لم تعلق كثيراً على الدعوى القضائية التي أصبحت علنية، وكان هذا الترتيب سارياً منذ سنوات، لكن بريتني سبيرز بدأت في الطعن القانوني في تلك الوصاية خلال شهر أغسطس الماضي.

والتقى الطرفان (الأب و ابنته) مرة أخرى في المحكمة يوم الخميس الماضي، ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى بتاريخ 17 مارس للبت في القضية.