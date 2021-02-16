شكرا لقرائتكم خبر عن "تعجبنى يا ولا وأمك وأبوك وحياتى".. أبرز أسماء أغانى ألبوم روبى"حتة تانية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة روبى من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "حتة تانية" وتعود به إلى عالم الغناء بعد غياب سنوات طويلة، وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، ويضم الألبوم من 10 أغنيات ومقرر طرحه أغنية أغنية، مع تصوير واحدة على طريقة الفيديو كليب.

وينشر ”الخليج 365” أسماء أغانى الألبوم، أبرزهم "حتة تانية" من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما، و"حياتي" من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و"أمك وأبوك"من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.



روبى

كما يتضمن الألبوم أغانى "عادي براحتك" من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و"سهوة" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، و" الهشك بشك" من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع اماديو، وأغنية لم يستقر على اسمها، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

فى سياق مختلف تشارك روبى في بطولة مسلسل "شقة 6" إخراج محمود كامل، وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب، وهو من إنتاج أيمن يوسف.