شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى لـ"الخليج 365: بدأت أشم وأتذوق والعملية الثانية يوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة حورية فرغلى لـ"الخليج 365"، إنها بدأت في الشعور بحاستي الشم والتذوق، وذلك بعدما خضعت للعملية الجراحية الأولى، وهى عبارة عن استقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى، مشيرة إلى أنها الآن أصبحت تتذوق القهوة والحلوى وخلافه، بالإضافة إلى أنها بدأت أيضاً في شم الأشياء من حولها، وعلى سبيل المثال فقد شعرت لأول مرة مرة برائحة القهوة بعد 48 ساعة فقط من العملية الجراحية الأولى.

وأوضحت حورية، أنها أوشكت على الانتهاء من جلسات الأكسجين، خاصة أن الطبيب الأمريكى العالمى "بريومى" طالب بأن تخضع لـ 20 جلسة أكسجين، حتى يتمكن الجسم والفم والأنف من الامتلاء بالأكسجين، لاسيما أن هناك خلايا جذعية تم بناءؤها في الأنف، لافتة إلى أنها ستجرى العملية الجراحية الثانية يوم الاثنين المقبل، ومن المفترض أن تستغرق تلك العملية ساعتين على أقصى تقدير.

وكانت النجمة حورية فرغلى أكدت فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 أن كلا من شقيقها ووالدتها يرافقونها أثناء إجرائها العملية ، مضيفة: أن العملية الأولى نجحت، ومن المقرر أن تجرى عمليتين جراحيتين خلال الأيام المقبلة.

وعن حالتها المعنوية كانت قد قالت قبل سفرها : "مش مصدقة الناس كلها بتحبنى واتصلت بيا وكنت صعبانة عليهم وحسوا بيا، وعانيت من التنمر من سنين وكنت بسمع شتايم وأنا مش محتاجة عمليات تجميل خاصة اننى كنت ملكة جمال مصر عام 2002 والمضاد الحيوى كان يلازمنى أثناء تصوير الأعمال الفنية حتى اسألوا المخرجين".