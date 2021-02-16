شكرا لقرائتكم خبر عن رايان رينولدز وبليك ليفلى يتبرعان بمليون دولار لبنوك الطعام.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن تبرع النجم العالمي رايان رينولدز، وزوجته بليك ليفلي، بمبلغ مليون دولار لبنوك الطعام بعد الأزمة التي عاشوها خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أكدت من خلاله على تبرع النجم العالمي رينولدز وزوجته بمبلغ 500 ألف دولار أواخر العام الماضي، وسرعان ما جددا تبرعهم بنفس المبلغ بعد ثلاثة أشهر من تبرعهم السابق.



رايان رينولدز وزوجته أوطفالهم

وكان فد احتفل الثنائى ريان رينولدز وزوجته بلاك ليفلى بعيد الحب بطريقة مميزة تتماشى مع طريقة تفاعلهما مع متابعيهما بصورة كوميدية من وقت لآخر، حيث يعتبر الثنائى من أشهر الثنائيات في العالم، لذا قررا الاحتفال بطريقة مميزة، وذلك حينما نشرت بليك ليفلى فيديو عبر حسابها على موقع انستجرام يتضمن ظهور زوجها وكأنه الكوافير الخاص بها، حيث ساعدها في قص شعرها وتسريحه لها.



رايان رينولدز وزوجته

من ناحية أخرى كشفت بعض التقارير الأجنبية خلال الأيام الماضية عن استحواذ النجم العالمي ريان رينولدز، والنجم العالمي روب ماكلهيني، على نادى ريكسهام بالكامل، بعد استثمار حوالي 2.76 مليون دولار، وامتلاك النادى بشكل كامل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، كشفت فيه سيطرة رينولدز وماكلهيني، على النادي الإنجليزي بالكمال، بعد إتمام شروط الصفقة التي عقدت في نوفمبر الماضي، وفي بيان صادر عن النادى أكد أن المالكين الجدد سيوفرون الأموال بالكامل بالإضافة إلى تحديد لاعبي الفريق الأول هي الخطوة الأولى لهم للمنافسة على البطولات.