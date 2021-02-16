شكرا لقرائتكم خبر عن بلطجى كان بيتابعنى فى الأفراح.. أسرار من مشوار حمادة هلال الغنائى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكايات مثيرة فى مسيرة حمادة هلال الغنائية كشفها خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة".. هلال تحدث عن أول مرة غنى فيها، وقال: "كان عمرى 9 سنوات فى فرح شعبى، صوتى عجبهم فى الفرح فغنيت 15 مرة".

وأضاف حمادة هلال، خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة: "بلطجى كان بياخدنى أغنى فى الأفراح دون علم أهلى واتعرفت فى المنطقة إنى ابنه"، قائلا: "حتى قرر والدى مراقبتى ليعرف سبب خروجى، وبعدها فوجئ بى وأنا أغنى على المسرح، ومن وقتها قرر أبى دعمى فى الغناء"، مؤكدا: "نزلنا أنا ووالدى نشوف منتجين، وكانوا بيكسرونى كسرة مش هنساها".

وقال هلال إنه قابل حميد الشاعرى ليساعده فى انطلاق مسيرته ويطرح بعدها ألبوم الأيام، واقتحم مجال التمثيل بمسلسل بدارة مع معالى زايد، ثم توالت الأعمال الفنية، مضيفا: "عندى أغانى كتير راكنها بقالى 3 سنين وخلاص حمضت عشان كنت عاوز أعمل ألبوم".

حمادة هلال يعتبر نفسه أب وزوج "مكبر دماغه فى البيت"، وبينه وبين زوجته قصة حب كبيرة منذ أن كان عمرها 14 سنة.