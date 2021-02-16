شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: فيديوهات ابنتى ليلى مرحة واعلمها قيادة السيارة داخل الكومباوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد زاهر لـ"الخليج 365"، إن مقاطع الفيديوهات التي تنشرها ابنته ليلى داخل السيارة، هى دعابة ومرح مع أصدقائها، مشيراً إلى أنه يعلمها قيادة السيارة داخل الكومباوند السكنى الذين يقطنون فيه، لافتاً إلى أنها لا تمتلك سيارة من الأساس كون سنها القانوني لم يسمح لها بقيادة سيارة حتى الآن.

ويعرض حالياً لأحمد زاهر، مسلسل "لؤلؤ" ، الذى حقق نجاحا كبيرا وأصبح حديث السوشيال ميديا ، بعدما قدم دوراً بارعاً فى العمل، ويعرض حالياً على قناة on، ويشارك فى بطولته كل من مى عمر، ادوارد، سلوى عثمان، حمدى هيكل، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف محمد سامى.

ويعرض الآن لليلى زاهر مسلسل «في بيتنا روبوت»، بطولة الفنان هشام جمال وشيماء سيف وعمرو وهبة، تأليف أحمد محيي وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور قصة المسلسل حول شاب يدعى يوسف يعمل على على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين «زومبا ولذيذ»، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.