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شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا فى ظهور جديد مع أنور حديد بـ لوس أنجلوس بعد احتفالهما بعيد الحب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية دوا ليبا، في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بصحبه صديقها أنور حديد، بعد آخر ظهور لهما في الاحتفال بعيد الحب الرومانسي الذى قضياه برفقه أصدقائهم في أحد المطاعم.
ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صور النجمة العالمية صاحبة الـ 25 عاما، وهى ترتدي سترتها القصيرة فوق قميص باللون الأسود والأزرق، وبنطلون جينز، وحملت في يديها حقيبة منسوجة من الجلد الأخضر، وسط التزامها بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا وارتدائها للقناع الطبي الواقي.
وكانت قد التقطت عدسات المصورين، النجمة العالمية دوا ليبا، مع صديقها أنور حديد، داخل أحد المطاعم لتناول العشاء مع عدد من أصدقائهما في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، للاحتفال بعيد الحب على طريقتهما الخاصة، حيث ظهر الثنائي في الصور وهما محبوبان للغاية وسط أصدقائهما.
وظهرت ليبا صاحبة الـ 25 عامًا، في الصور التي نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، وهي ترتدي سترة سوداء بالجلد الصناعي مع بنطلون متطابق بنفس اللون، مع الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا حيث ارتدت قناع للوجه باللون الأحمر.