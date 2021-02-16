شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا فى ظهور جديد مع أنور حديد بـ لوس أنجلوس بعد احتفالهما بعيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية دوا ليبا، في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بصحبه صديقها أنور حديد، بعد آخر ظهور لهما في الاحتفال بعيد الحب الرومانسي الذى قضياه برفقه أصدقائهم في أحد المطاعم.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صور النجمة العالمية صاحبة الـ 25 عاما، وهى ترتدي سترتها القصيرة فوق قميص باللون الأسود والأزرق، وبنطلون جينز، وحملت في يديها حقيبة منسوجة من الجلد الأخضر، وسط التزامها بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا وارتدائها للقناع الطبي الواقي.