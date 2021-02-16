فن ومشاهير

بعد إعلان اعتزاله الغناء.. عباس أبو الحسن يطالب مطرب مهرجانات شهير بالتراجع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نشر الفنان عباس أبو الحسن مقطع فيديو جديد له ظهر خلاله وهو يؤدي بعض التمارين في إحدى الصالات ، على أنغام مهرجان "الحرب ابتدت"، لمطرب المهرجانات سادات العالمي، الذي أعلن اعتزاله مؤخرًا.
وعلق "عباس"، على الفيديو مطالبًا المطرب بالتراجع عن الاعتزال قائلًا: "لا يعلو على مزيكا صديقي وأخويا السادات العالمي، أتمنى يراجع نفسه ويرجع من الاعتزال".

يذكر أن سادات العالمي قد أعلن اعتزاله من خلال حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "بصوا أنا مش عارف ابتدي منين بس فعلا ده قرار خدته أني أبطل الغنا والمهرجانات تمامًا".

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