بعد إعلان اعتزاله الغناء.. عباس أبو الحسن يطالب مطرب مهرجانات شهير بالتراجع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان عباس أبو الحسن مقطع فيديو جديد له ظهر خلاله وهو يؤدي بعض التمارين في إحدى الصالات الرياضية، على أنغام مهرجان "الحرب ابتدت"، لمطرب المهرجانات سادات العالمي، الذي أعلن اعتزاله مؤخرًا.

وعلق "عباس"، على الفيديو مطالبًا المطرب بالتراجع عن الاعتزال قائلًا: "لا يعلو على مزيكا صديقي وأخويا السادات العالمي، أتمنى يراجع نفسه ويرجع من الاعتزال".

يذكر أن سادات العالمي قد أعلن اعتزاله من خلال حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "بصوا أنا مش عارف ابتدي منين بس فعلا ده قرار خدته أني أبطل الغنا والمهرجانات تمامًا".