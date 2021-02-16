"مكنش حد بيسأل عليا".. تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتهت الفنانة حورية فرغلي من إجراء العملية الجراحية الأولى في الأنف، والتي أجرتها في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وتستعد لإجراء العملية الثانية في خلال أسبوعين.

وقالت حورية فرغلي في تسجيل صوتي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "أطمئن كل الناس بأنني أجريت العملية الأولى، كانت صعبة شوية، الحمد الله عرفت اتحمل الألم، وأخضع حاليا لجلسات أكسجين، ثم سأجري العملية الثانية بعد أسبوعين، يليها العملية الثالثة، وبعد كدا إن شاء الله هرجع".

وأضاف: "مكنتش أعرف إن الناس دي كلها بتحبني، محدش كان بيسأل عليا خالص وأوعدهم إني هبقى عند حسن ظنهم ويمكن أحسن كمان".

وكان الفريق الطبي الأمريكي المُعالج لحورية، قرر تأجيل العملية الأولى بسبب انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم لديها، حتى قرر إجرائها وهو ماتم بالفعل.

حورية فرغلي قالت مؤخرا في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC": "اتصدمت لما لقيت الناس اللي كانوا معايا على طول وشغالة معاهم لمدة 10 سنوات ووقفت جنبهم، بقوا مش جنبي.. كنت فاكراهم بيحبوني".

وتابعت حورية: "فقدت الثقة في نفسي كست وممثلة، لأن محدش قدر شغلي وأعمالي، وصعبان عليا نفسي، وقررت أبعد تمامًا ومش عايزة حد يشوفني إلا لما أرجع زي الأول، لأن أنا باكبر في السن وعمري 44 سنة دلوقتي.. لكن برضه فرحانة اني عرفت الناس الكويسة والناس الوحشة، وده درس قاسي واتعلمت منه".

واستطردت "أنا كنت ملكة جمال مصر عام 2002، ومش عايزة الناس تفرق بين شكلي قبل كده، ودلوقتي، بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي اتنمر عليا.. أنا دلوقتي بتنفس من بقي ومش بستطعم الأكل وفاقدة حاسة الشم والتذوق".