الصور الأولى لمولود ميجان ترينور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت النجمة العالمية ميجان ترينور عن الصور الأولى لطفلها الأول من زوجها داريل سابارا والذى أطلقت عليه اسم Riley "ريلى".

ونشرت ميجان صورًا لمولودها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام، حيث ظهرت ضمن هذه الصور بعد إنجاب طفلها مباشرة حيث كانت تتواجد على سريرها في أحد المستشفيات.

كما ظهر الطفل بعدد من الصور وهو نائم، و بصور أخرى أثناء إطعامه ووالده يحمله.



يذكر أن النجمة ميجان ترينور تحظى بشعبية جارفة وقد بدأت مسيرتها الفنية عام 2009 واستطاعت بفضل موهبتها أن تخطف الأنظار نحوها من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، ومن أشهر الأغنيات التى قدمتها : "me too " و "no excuses " و "like i'm gonna lose you ".