نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي لمسلسل أبلة فاهيتا "دراما كوين"

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"الخليج 365" من بيروت: بدأت منصة "نتفليكس" بعرض الإعلان الترويجي الأول لمسلسل «دراما كوين» للدمية المصرية "أبلة فاهيتا".

ونشر حساب المسلسل على الإنستغرام فيديو قصير يظهر فاهيتا وكارو وبودي في موقف خطر.

بالإضاقة الى الإعلان الرسمي الذي تظهر فيه الدمية الشهيرة وهي تقوم بالـ (كاستينج) لإختيار البطلة التي ستقوم بدورها في المسلسل من بين أشهر النجمات اللاتي شاركن في مسلسلات "نتفليكس"، وعندما لا تقتنع بأي منهن تقرر أن تقوم ببطولة العمل الذي تؤلفه وتنتجه كذلك.

وكانت "نتفليكس" قد أعلنت في وقت سابق عن الانتهاء من تصوير حلقات الموسم الأول من العمل المنتظر، وهو أحد أعمالها العربية الأصلية، ومكوّن من ست حلقات، وسيترجم لأكثر من 20 لغة، ويتاح للمشاهدة في 190 دولة حول العالم.

ويشاركها في البطولة أبناؤها كارو، وبودي، بالإضافة إلى الممثلين: باسم سمرة، ودنيا ماهر، وأسامة عبد الله. وهو من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، سارة مراد، ومحمود عزت.

ويستعرض المسلسل، والذي يعد أولى أعمال أبلة فاهيتا الدرامية على الإطلاق، الجانب الإنساني لأبلة فاهيتا في دراما كوميدية حافلة بالإثارة، حين تجد أبلة فاهيتا نفسها طريدة العدالة مما يضطرها لأن تفترق عن طفليها كارو وبودي. حيث لن تتوانى النجمة اللامعة عن فعل أي شئ يخطر على البال، ولكن يبقى السؤال هل ستنجح أبلة فاهيتا في لم شمل عائلتها؟.

يشار إلى أن تصوير الجزء الأول من "دراما كوين" كان قد انطلق مطلع شهر أغسطس 2020 في مواقع مختلفة في القاهرة في ظل جائحة كورونا.

ويعرض "فاهيتا" لها حاليا برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر قناة "ON E"، وحققت أخر حلقاتها مع النجمة نادية الجندى، رواجا كبيرا عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.