شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج كرم جيل يصف Tekashi 6ix9ine بـ "أنه شخص مروع" بعد التعاون معا فى مسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شخصية مغنى الراب الشهير سيكس ناين " Tekashi 6ix9ine " توضع دائما محط للانتقادات بسبب تصرفاته ، و كان آخر من انتقد النجم الشهير هو كرم جيل مخرج مسلسله الوثائقى الجديد الذى يحمل عنوان " Supervillain: The Making of Tekashi 6ix9ine " و المقرر عرضه فى 21 فبراير الجارى على " SHOWTIME " .

قال جيل لـ " بيدج سيكس" : "نحن نعيش فى عصر المشاهير المصنعين ، حيث يمكن للناس إنشاء شخصيات غير أصلية عبر الإنترنت والارتقاء إلى الشهرة دون أى موهبة أو أخلاق" ، و استكمل كلامه مؤكدا : " قصة Tekashi هى بالضبط كذلك ، إنه شخص أدرك قوة امتلاك منصة خاصة .. ويعتبر العقل المدبر لوسائل التواصل الاجتماعى الذى يمكن أن يثير ردود الافعال " .

وأشار كرم جيل أن النجم الشهير لا يقوم باى فعل على الانترنت عن طريق الصدفة ، بل يخطط لكل خطوة قبل القيام بها سواء كلمة أو فعل وذلك من أجل اثارة الجدل وردود الأفعال .. وفى الحقيقة إن فهم النجم الشهير لكيفية عمل البشر على هذه المنصات أمر لا يصدق .. وأشار أن النجم الشهير "إنسان مروع حقا" .

يذكر أن ارتبط اسم مغنى الراب الشهير سيكس ناين " Tekashi 6ix9ine " باختلاق المشاكل وإثارة الجدل بشكل دائم وهو ما يجعله باستمرار محط تركيز وسائل الإعلام الفنية الشهيرة حول العالم، ودخل منذ عدة أيام Tekashi 6ix9ine فى مشاجرة قوية مع المغنى الشهير ميك ميل خارج أحد النوادى الليلة الموجودة فى أتلانتا ، وأشارت التقارير إلى أن المشاجرة بلغت ذروتها فى الهجوم الأخير على "ميك ميل" وأفراد أمنه.

وكانت مقاطع الفيديو التى سجلت المشاجرة أظهرت سيكس ناين "Tekashi 6ix9ine" وهو فى حالة عصبية شديدة وصراخ مستمر، و كان النجمان كل منهما يقوم بتصوير المشاجرة على هاتفة المحمول .