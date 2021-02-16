شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى تطلق الأغنية الدعائية لمسلسل "فى يوم وليلة" بصوت إبراهيم الحكمى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل "في يوم وليلة"، الأغنية الدعائية للعمل، الذى يقوم ببطولته النجم أحمد رزق، المقرر عرضه بدءا من 21 فبراير الجارى، على قناة on، الأغنية قدمها بصوته المطرب إبراهيم الحكمى، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم .

وحقق برومو مسلسل "في يوم وليلة" بطولة النجم أحمد رزق، مليون مشاهدة ، المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، حيث من المتوقع أن ينال المسلسل جماهيرية، نظرًا لقوة أحداث المسلسل التى تدور في إطار من الإثارة والتشويق.

وتتابع المخرجة شيرين عادل، مونتاج حلقات مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة النجم أحمد رزق، حيث أوشكت على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة من المسلسل الذى سيعرض فى 35 حلقة.

مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.