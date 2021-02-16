شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تشكر طارق الشناوى لتنفيذه وصية وحيد حامد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة يسرا، رسالة شكر للناقد السينمائي طارق الشناوي، بعد تنفيذه لوصية الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، والتي كانت طرح كتاب "وحيد حامد الفلاح الفصيح"، للجمهور.

وكتبت يسرا في استوري نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام: "وصية وحيد حامد كانت طرح الكتاب للجمهور وقد وفي طارق الشناوي الوصية، وحيد حامد الفلاح الفصيح، تأليف الكاتب الصحفي والناقد السينمائي طارق الشناوي، مبروك العزير طارق الشناوي، نفذت الوصية، كل الشكر والتقدير".

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ وحيد حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.