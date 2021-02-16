زوجة لاري كينغ السابعة تلجأ للقضاء من أجل الوصية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أكدت شون كينغ، الزوجة السابعة للإعلامي الأميركي الراحل لاري كينغ مع صحيفة (نيويورك بوست)، لجوءها للقضاء من أجل الطعن في وصيته السرية التي عدلها قبل وفاته.

ووفقاً للصحيفة، فإنه على الرغم من وجود دعوى طلاق مرفوعة في شهر أغسطس لعام 2019 بين شون وزوجها الراحل، إلا أنها ما زالت زوجته بشكل قانوني حيث لم تتم إجراءات الطلاق.

وذكرت شون في حديثها للصحيفة أنها فوجئت بأن لاري حدث وصيته بشكل سري، وترك نسخة مكتوبة بخط يده وهذه الوصية تمت كتابتها بعد فترة قصيرة من رفع قضية الطلاق تحديداً في 17 أكتوبر لعام 2019، أي بعد مرور شهرين من دعوى الطلاق، وقام لاري باستبعادها من الميراث وأوصى بملكية تُقدر بـ2 مليون دولار لأبنائه الخمسة.

وتابعت شون، وهي أم أبناء المذيع التلفزيوني الراحل تشانس وكانون، أنه كان لديهما اتفاق محكم بشأن ممتلكات العائلة، وهي من شاركت لاري في صياغة وصيته عام 2015، وهذه من وجهة نظرها هي الوصية المشروعة والتي تناضل من أجلها في محافل القضاء.

وأضافت شون أنها تعتقد أن لاري تعرض للضغط من قِبل أحد الأشخاص لتغيير وصيته، وعلى الرغم من أنها ستقاتل من أجل الحصول على مبلغ ضئيل، إلا أنها ستواصل الطعن في الوصية من أجل مبدأ الحصول على حقها.

ووفقاً للصحيفة فإن تقسيم وصية الإعلامي الراحل يتسم بالتعقيد، فقد توفي اثنان من أبناء لاري عام 2019 وهما آندي وكيارا ولكن لاري له ابن آخر وهو لاري جونيور، فهو كان قد تزوج ثماني مرات من سبع نساء، وهن:

– فريدا ميللير ( 1952- 1953، تم إبطال الزواج)

– أنيت كايه (1961 -1961: أقصر فترة زواج له أنجب منها طفله لاري كينغ جونيور الذي لم يره لمدة 33 عاماً)،

– ألين أكينز (1961-1963، بعد الطلاق عاد وتزوجها مرة ثانية عام 1967 وطلقها عام 1972، وأنجب منها ابنة تدعى شايا وتبنى معها ولداً يدعى آندي)،

– ماري ميكي ستوفين ( تزوجها خلال فترة انفصاله عن أكينز وأنجب منها ابنته كيلي)،

– شارون ليبور (1976 – 1983، اعتبر ثاني أطول زواج له، وخلال تلك الفترة أعلن إفلاسه وأصبح مديناً بمبلع 300 ألف دولار)

– جولي ألكسندر ( 1989 – 1992

– شون ساوثويك (1997 – 2019، تزوج شون التي تصغره بـ26 عاماً في غرفة في أحد المستشفيات في لوس أنجلوس قبل 3 أيام من خضوعه لعملية جراحية في القلب، وأنجب منها ولدين تشانس وكانون).