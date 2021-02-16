مايكل جوردان يتبرع بـ10 ملايين دولار لبناء عيادات طبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تبرع أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان بمبلغ 10 ملايين دولار لبناء عيادات طبية جديدة في ولاية نورث كارولينا الأميركية.

ونشرت مجلة (تي إم زي) الأميركية، أن مايكل جوردان (57 عاماً)، تبرع بـ10 ملايين دولار من أجل إنشاء عيادتين جديدتين بالقرب من مسقط رأسه في مدينة ويلمينغتون بولاية نورث كارولينا، وهذه العيادات مخصصة لمساعدة المحتاجين.

ويتعاون جوردان مع مؤسسة Novant، وهي مجموعة غير ربحية يتبعها العديد من المراكز والمستشفيات الطبية، وتؤكد المؤسسة أن تبرع جوردان سيُركز على الرعاية الشاملة، والتي تتضمن خدمات الدعم الاجتماعي والصحة السلوكية للمناطق والمجتمعات الضعيفة والمعرضة للخطر.

ووفقاً للمجلة فإن افتتاح العيادتين الجديدتين سيكون في أوائل عام 2022، وسيكون هدفهما تقديم الدعم الطبي والخدمات للمحتاجين والأشخاص غير المؤمن عليهم أو من يمتلكون تأمين صحي بتكلفة منخفضة.

وأعرب جوردان عن فخره في المساهمة في دعم وتقديم الخدمات الطبية في مسقط رأسه، ويؤكد دائماً أن الجميع يستحقون الحصول على أفضل رعاية صحية بغض النظر عن مكان إقامتهم أو امتلاكهم لتأمين يدعمهم.

وقال جوردان إنه مسرور للغاية لأنه استطاع أن يرد الجميل لمسقط رأسه الذي دعمه طوال حياته ومسيرته.

يجدر بالذكر أن جوردان تبرع منذ 3 سنوات بمبلغ 7 ملايين دولار، لافتتاح اثنين من مراكز الرعاية الطبية واللذين استقبلا بالفعل بعد الانتهاء من إنشائهما 4500 مريض، فضلاً عن المشاركة في إسعاف الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد، وأيضاً يتولون إدارة ما يقرب من 1000 حقنة لقاح ضد الفيروس القاتل، ويتطلعون لتوسيع أعمالهم خلال فترة تلقي اللقاحات.