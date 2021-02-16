نجمة “ذا فويس كيدز” لين حايك تطرح أغنية رومانسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرحت لين حايك نجمة برنامج المواهب “ذا فويس كيدز” فيديو كليب أغنيتها الجديدة “بدي قلك” الذي تعاونت فيه مع المخرج جورج حايك.

الأغنية رومانسية تتغزل فيها النجمة الشابة بحبيبها وصورتها وسط أجواء الطبيعة الخلابة في بلدها لبنان، وهي من كلمات نقولا الحايك وألحان جاد قطريب وتوزيع جيمي حداد.

وتقول كلمات الأغنية:

“بدي قلك يلي بقلبي..

بدي احكي وبدي خبي

قدامك عم فوت ببعضي

بتلبك ما بعرف قول”.

ولين حايك من مواليد عام 2004، اشتهرت بالعالم العربي بعد فوزها بلقب “ذا فويس كيدز” في موسمه الأول عام 2016، حيث كانت ضمن 15 متسابقاً في فريق الفنان كاظم الساهر.