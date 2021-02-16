هل سرقت ميغان ماركل فرحة الأميرة يوجيني.. مرتين؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن ميغان ماركل والأمير هاري ربما يكونان قد داسا على بعض أصابع القدم الملكية بعد الإعلان عن طفلهما المقبل!

فبينما كان المعجبون سعداء لانتظار آرتشي شقيقاً، في خبر تم الكشف عنها في 14 فبراير، جاء ذلك بعد خمسة أيام فقط من استقبال الأميرة يوجيني وزوجها جاك بروكسبانك لطفلهما الأول.

الأميرة يوجيني ابنة الأمير أندرو، شقيق الأمير تشارلز، وابنة عم الأمير هاري، نقلت ابنها حديث الولادة إلى المنزل من المستشفى قبل يومين فقط من إعلان الزوجين، وعلى الرغم من أن يوجيني لم تشارك اسم ابنها أو صوره الأولى بعد، اتهم البعض ميغان وهاري بسرقة الأضواء منها.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقف فيها هاري وميغان، في نفس دائرة الضوء التي كانت مسلطة على الأميرة ويزيحانها بعيداً، حيث كانا قد أعلنا حمل ميغان الأول في حفل زفاف يوجيني عام 2018. ويومها قالت مصادر قريبة من الأميرة، أنها شعرت بأنه كان على هاري وميغان الانتظار قبل نشر أخبار الحمل. وكان مؤلفا كتاب السيرة الذاتية لهاري وميغان، أوميد سكوبي وكارولين دوراند، قد قالا عن الموقف: «كانت هذه زلة اجتماعية ضخمة، حتى لو لم تكن أحد أفراد العائلة المالكة – فقد سرقت الأضواء من يوجيني، التي كانت غاضبة، وكذلك والدتها سارا».