فيديو طريف.. رايان رينولدز يصبغ شعر زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن النجم الأميركي رايان رينولدز هو رجل متعدد المواهب، ولعل أحدثها تلوين الشعر.

وفي يوم الحب حرصت زوجته النجمة بليك ليفلي على تكريمه من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها انستغرام ظهرت فيه وهي تصبغ شعرها بمساعدة زوجها، وعلقت قائلة: “في هذا الوقت لقد تخليت عن الحلاق”.

ويعود هذا الفيديو لشهر أبريل عام 2020 إذ تم خلال فترة الحجر الصحي التي قضاها النجمان بسبب جائحة كورونا.

ويعد الزوجان من أكثر مشاهير هوليوود طرافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فغالباً ما يقومان بعمل مقالب ببعضهما ويشاركان المتابعين بصور ومقاطع فيديو تعكس قوة علاقتهما.

يذكر أن رايان وبليك التقيا لأول مرة في أوائل سنة 2010 خلال تصويرهما أحد الأفلام حيث أديا معاً دور البطولة، وتزوج الثنائي في 9 سبتمبر 2012، في بلدة مونت بليستانت بولاية كارولينا الجنوبية، ورزق الزوجان بـ3 أولاد: (جيمس وإينيس وبيتي).